Завтра в Україні очікуються складні погодні умови

Завтра на Півдні, Сході та у Центрі України очікуються складні погодні умови.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, у південній частині, східних та центральних областях складні погодні умови: сніг, мокрий сніг, у південних областях, а вдень і в Криму - сильні опади; налипання мокрого снігу, хуртовини, снігові замети, ожеледь та пориви вітру 15-20 м/с. Температура повітря вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (вночі у східній частині 5-10° морозу); у Криму вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 5-10° тепла.

У західних та північних областях - хмарно, часом невеликий сніг. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу; на Сумщині та Чернігівщині вночі 7-12°, вдень 2-7° морозу. На дорогах України ожеледиця.

У Київській області завтра буде хмарно. Часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу.

У столиці також хмарно. Часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 2-4° морозу.