В Одесі забракували третину перевірених товарів

В Одесі під час перевірки якості товарів, що реалізуються в міській торговій мережі, третину перевірених зразків (32 відсотки) після складання протоколів вилучено з реалізації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила начальник Управління із захисту прав споживача Одеської обладміністрації Наталія ФЕДОСЄЄВА.

За її словами, «загальна вартість недопущених інспекторами до подальшого продажу товарів склала 8 млн. 644 тис. грн.»

Крім того, зазначила Н.ФЕДОСЄЄВА, за підсумками перевірки 1792 суб`єктів господарювання, проведеної спільно із співробітниками правоохоронних органів, центру стандартизації, метрології і сертифікації та місцевого самоврядування, винуватців оштрафовано на 2 млн. 804 тис. грн. і 698 посадовців притягнуто до відповідальності за порушення законодавства про захист прав споживачів.

Виявлено також невідповідності вимогам нормативних документів кожного п`ятого з перевірених товарів і відсутність достовірної інформації про кожен сьомий виставлений на продаж виріб.

За її словами, найбільше некондиційних товарів виявлено у підприємствах, які торгують складною побутовою технікою і взуттям, а також лікеро-горілчаними та іншими виробами.