У Житомирській області 85% озимих знаходяться у хорошому стані.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської обласної держадміністрації.

Наголошують, що за результатами проведених фахівцями управління обстежень, із загальної площі озимих зернових культур 151,4 тис. га у хорошому стані знаходяться посіви на 128,8 тис. га (85%), в задовільному - на 18,5 тис. га (12%), в слабкому - 4,1 тис. га (3%).

Крім того, для проведення комплексу весняно-польових робіт сільськогосподарськими підприємствами області засипано 24,6 тис. тонн насіння ярових зернових культур, або 102% від необхідного. До посівних кондицій доведено 22,4 тис. тонн, або 93%, куплено 21,5 тис. тонн мінеральних добрив, що на 10,3 тис. тонн більше, ніж роком раніше, придбано 1734 тонни дизпалива, або 38% від необхідної кількості .

Довідка УНІАН. У Житомирській області площа сільгоспугідь по всіх категоріях господарств складає 1303 тис. га, з них орна земля - 1032 тис. га, в сільськогосподарських підприємствах сільгоспугіддя займають 567 тис. га, з них орна земля - 512 тис. га.