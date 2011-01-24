У Тернопільській обл. виробництво кисломолочної продукції зросло на 59%

У Тернопільській області у 2010 році обсяги виробництва кисломолочної продукції, порівняно з 2009 роком, зросли на 3,8 тис. т (59%). Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник відділу харчової і переробної промисловості обласного управління агропромислового розвитку Андрій МАЙКА, загалом було виготовлено 10,1 тис. т продукції. Зокрема, ЗАТ «Тернопільський молокозавод» наростив обсяги виробництва на 59% до 7,7 тис. т, СП «Альма віта» – у 2 рази до 1,7 тис. т, ЗАТ «Кременець молоко» – на 3% до 350 т.

Зокрема виробництво йогурту у 2010 році збільшилося удвічі до 1,5 тис. т. з них 1,4 тис. т виробив ЗАТ «Тернопільський молокозавод», який утричі наростив обсяги виробництва йогурту. «Тернопільський молокозавод» має велику зону заготівлі і розширені ринки збуту, в тому числі за межами області. Продукцію робить якісну, оскільки вона не може довго стояти, відповідно ці йогурти користуються попитом на ринку», – пояснив ріст показників у заводу А. Майка.

Сирів жирних у 2010 році в області вироблено 5,9 тис. т, що на 17% більше, ніж у 2009 році. Зокрема Бучацький сирзавод виробив 1,7 тис. т (на рівні 2009 року), Кременецький молокозавод – 1,7 тис. т (+26%), Чортківський сирзавод, який експортує продукцію за межі області, виробив 1,6 тис. т (+57%).

Загалом тверді сири в області виробляють 7 підприємств, кисломолочну продукцію – 8.