У Тернопільській обл. обсяги виробництва хлібо-булочних виробів зменшилися на 5%

У Тернопільській області у 2010 році обсяги виробництва хлібо-булочних виробів порівняно з 2009 роком зменшилися на 740 т (5%). Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник відділу харчової і переробної промисловості обласного управління агропромислового розвитку Андрій МАЙКА, загалом в області було вироблено 14,5 тис. т хлібопродукції.

За його даними, ТОВ «Тернопільхлібпром» виробив 4,7 тис. т продукції, що на 18% менше, порівняно з 2009 роком, ВАТ «Надзбруччя-хліб» – 3,4 тис. т (+7%), 2 підприємства Шумського району – 1,6 тис. т (+32%), 3 підприємства Кременецького району –1,3 тис. т. (-7%).

Зменшення обсягів виробництва хлібзаводом ТОВ «Тернопільхлібпром», який має найбільші виробничі потужності, А. МАЙКА пояснив високою конкуренцією на ринку хліба.

Всього в області діє 21 підприємство (хлібзаводи та пекарні), які мають вплив на показники галузі.