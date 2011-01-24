Держкомлісгосп планує зберегти обсяг закладання нових лісів на рівні минулого року

Державний комітет лісових ресурсів України планує цього року зберегти обсяг закладання нових лісів на рівні минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив перший заступник голови Державного комітету лісових ресурсів України Юрій МАРЧУК.

Він нагадав, що в Україні затверджено програму «Ліси України» до 2015 року. Ю.МАРЧУК повідомив, що програма передбачає закладання 465 тис. га нових лісів до 2016 року. «Минулого року ми посадили 25 тис. га нових лісів, цього року принаймні повинно бути не менше», - повідомив Ю.МАРЧУК, додавши, що з урахуванням відновлення лісів у державному лісовому фонді (посадка вирубаних лісів, згорілих) обсяг посадки становить близько 70 тис. га лісу. При цьому він додав, що на сьогоднішній день є відставання від програми посадки нових лісів. «За програмою ми повинні виходити на цифру 35-40 тис. га, нарощувати, й виходити на цифру близько 60-70 тис. га нових лісів на рік», - пояснив він. Ю.МАРЧУК додав, що в першу чергу нові ліси закладаються на півдні й сході України, де достатньо високий ризик водної та вітрової ерозії грунтів.

«У нас у бюджеті на цей рік на нові ліси закладено 96 млн. грн. Але якщо говорити про програму «Ліси України», то ця сума повинна бути 130 млн. грн., тобто, є недофінансування програми. Тому ми розглядатимемо з урядом, як увійти до реальних обсягів за цією програмою, принаймні, ця програма включена в загальний національний план дій, і це дасть можливість нам підтверджувати фінансові показники цієї програми», - додав Ю.МАРЧУК.

При цьому він додав, що в Україні існує проблема з самовільною вирубкою лісу, але масового масштабу вона не має. «На сьогодні розрахункова лісосіка в Україні близько 15 млн. куб. м деревини, а самовільних рубок близько 30 тис. куб. м зафіксовано за 2010 рік», - зазначив експерт.