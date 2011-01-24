Держкомлісгосп ініціює спрощення процедури виділення землі під посадку лісу

Державний комітет лісових ресурсів України ініціює спрощення процедури виділення землі під посадку лісу.

Про це в коментарі журналістам повідомив перший заступник голови Державного комітету лісових ресурсів України Юрій МАРЧУК після відеомоста Москва–Київ–Єреван–Астана на тему: “Ліс для людей чи люди для лісу?”.

За словами Ю.МАРЧУКА, площа створення нових лісів залежить від двох складових – наявність землі та її передачі. «Зараз ми внесли зміни в проект Земельного кодексу, де спрощується система передачі землі під залісення», - повідомив він.

«Якщо йти за тією системою, яка діє на сьогодні, то для того, щоб посадити ліс, треба одержати акт на землю, заплативши за нього певні гроші, оскільки земля сільськогосподарська, сплатити податок на переведення сільгоспземлі в лісову, і виходить, що поки це все заплатиш, то гроші на створення лісів уже закінчилися, адже цей процес удвічі дорожчий, ніж саме створення лісів. Нам треба було відмінити податок на зміну сільгоспземлі при лісових роботах і спростити систему видачі актів на землю, адже акти на землю видаються органами Держкомзему, але в той же час послуги ці надають приватні компанії, і ці послуги часто досить витратні», - пояснив Ю.МАРЧУК. «Якщо у нас посадка лісу на 1 га коштує 800 грн., а з доглядом річний цикл доходить до 3 тис. грн., то в окремих областях ціна акту на землю доходила до кілька сотень гривень плюс податок – це вже були 2 тис. грн.», - додав заступник голови Держкомлісгоспу. Він зазначив, що сьогодні це в проекті закону виписано, і висловив сподівання, що ці закони будуть прийняті.

«Принаймні, Мінагропрод (Міністерство аграрної політики і продовольства України – УНІАН) дає повну підтримку в цьому напрямку», - підкреслив Ю.МАРЧУК.