Держлісагентство розраховує одержати 300 млн. грн. на будівництво доріг і протипожежні заходи

Державне агентство лісових ресурсів України розраховує на виділення 300 млн. грн. з державного бюджету на 2011 рік на будівництво лісових доріг, закупівлю техніки і протипожежні заходи.

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН повідомив сьогодні перший заступник голови Державного комітету лісових ресурсів України Юрій МАРЧУК.

Він зазначив, що близько 200 млн. грн. планується направити на будівництво лісових доріг, уточнивши, що, згідно з розрахунками, будівництво 1 км лісової дороги коштує 500 тис. грн. «Якщо ми одержимо на дороги 200 млн. грн., це дасть змогу збудувати 400 км доріг», - додав Ю.МАРЧУК.

Крім того, ще 10 млн. грн. планується направити на протипожежні дороги, здебільшого на півдні, близько 20 млн. грн. на закупівлю пожежної техніки, і решту коштів – на лісогосподарську техніку.

***Згідно з указом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА від 9 грудня 2010 року Державний комітет лісових ресурсів України реорганізується в Державне агентство лісових ресурсів України.