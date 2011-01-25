У Луцьку заборонять продаж алкоголю і сигарет біля шкіл

У Луцьку з 1 березня заборонять продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів на територіях, прилеглих до загальноосвітніх навчальних закладів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Луцької мерії, відповідне рішення виконавчого комітету Луцької міської ради підписав міський голова Микола РОМАНЮК.

Відповідно до рішення, "прилеглою" вважається територія, що знаходиться в радіусі 100 метрів від межі території навчального закладу.

Таке рішення виконком ухвалив "з метою формування в суспільстві здорового способу життя, зниження рівня споживання алкогольних напоїв, обмеження доступу до них дітей, охорони їх здоров`я, враховуючи неодноразові звернення мешканців міста та контролюючих органів...".

Про факти продажу громадянам, які не досягли 18 років, пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів управління муніципальної поліції, департамент підприємництва, Луцький міський відділ міліції інформуватимуть міську раду з наданням підтверджуючих документів з метою введення заборони продажу вищеназваних товарів у цих закладах торгівлі.