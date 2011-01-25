“Миронівський хлібопродукт” збільшив виробництво курятини на 26%

ВАТ «Миронівський хлібопродукт» (МХП), одна з найбільших агровиробничих компаній України, у 2010 році збільшило виробництво курятини на 26% - до 360 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

За даними компанії, за підсумками 2010 року виробництво курятини становило 350-360 тис. тонн, що на 26% вище за показник 2009 року (285 тис. тонн).

Крім того, обсяги м’ясопереробки, порівняно з 2009 роком, збільшилися на 30-35% і становили 33 тис. тонн на рік.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - один з найбільших виробників курятини. Основні напрями діяльності групи – птахівництво і супутні виробництва (виробництво охолодженої курятини, готових продуктів харчування, олії); рослинництво (вирощування кукурудзи, соняшнику, пшениці і ріпаку), а також інша сільськогосподарська діяльність (виробництво свіжої яловичини, фуа-гри, ковбасних виробів і копченини, фруктів).

На кінець 2010 року виробничі потужності МХП становили 350 тис. тонн курятини на рік. Проте з введенням в експлуатацію птахофабрики «Вінницький бройлер», будівництво якої зараз триває, виробничі потужності МХП зростуть до 550 тис. тонн курятини на рік.

Компанія представляє ТМ «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра».

Близько 75% акцій МХП належать Юрію КОСЮКУ, решта 25% перебувають у вільному обігу на Лондонській фондовій біржі.