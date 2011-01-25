У Тернопільській області зменшилося виробництво консервованих виробів

У Тернопільській області в 2010 році об`єми виробництва консервованих виробів, порівняно з 2009 роком, зменшилися на 5,9%.

Як повідомив кореспондентові УНІАН начальник відділу харчової і переробної промисловості обласного управління агропромислового розвитку Андрій МАЙКА, зокрема, виробництво соків зменшилося на 33% - до 6,8 тис. т.

Зменшення об`ємів виробництва соків А.Майка пояснив тим, що підприємство «Дінтер Скала Україна» в 2009 році здійснювало перевиробництво, а в 2010 році випробовувало проблеми з сировиною, внаслідок чого і допустило таке істотне зниження об`ємів виробництва. Зменшило об`єми виробництва і ПП «Агроспецгосп», яке спеціалізується на виробництві морквяних соків.

Виробництво овочевих консервів у 2010 році зменшилося на 39% - до 920 т. Істотне зменшення виробництва консервів пояснюється відсутністю замовлень і браком сировини у виробничо-комерційної фірми «Декор», яка виготовляє овочеві консерви.

Заморожених овочів, за даними А.Майки, вироблено 3 тис. т, що в 6 разів більше за показник 2009 р.