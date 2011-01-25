У Криму за 2010 рік продукти харчування подорожчали на 12%. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Зокрема, на 22,3% зросли ціни на овочі, на 17,5% - хліб і хлібопродукти, крупи подорожчали на 65,2%, на 16,7% - молоко, сир і яйця, на 16,6% - цукор, на 13,6% - масло і жири, на 5,8% - фрукти, на 5,6% - безалкогольні напої, на 5,5% - риба і рибопродукти, на 4,5% - м`ясо і м`ясопродукти. З основної групи продуктів харчування зниження цін за 2010 рік спостерігалося тільки на яйця - на 9,2%.

Алкогольні напої і тютюнові вироби за 2010 рік подорожчали на 27,9%, зокрема алкогольні напої - на 12,4%, тютюнові вироби - на 40,6%.

Серед непродовольчих товарів і послуг зростання цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому на 11,1% зумовлено, в першу чергу, подорожчанням природного газу в 1,5 разу, твердого палива - на 25,7%.

У сфері охорони здоров`я ціни зросли на 3,2%, що, в основному, зумовлено підвищенням вартості медичних послуг на 11,2%.

Послуги транспорту подорожчали на 8%, в основному, за рахунок зростання цін на бензин і дизельне пальне на 12,5%.

На 7,7% і 7,8% збільшилася вартість послуг освіти, ресторанів і готелів, на 3,5% - відпочинку і культури.

Одночасно спостерігалося зниження цін на послуги зв`язку на 8,2%, зокрема на 10,5% подешевшало телефонне устаткування.

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) в Автономній Республіці Крим в грудні 2010 р., в порівнянні з попереднім місяцем склав 101,1%; з початку року - 109,6%. За січень-грудень 2009 р. індекс інфляції в АРК склав 114,8%.