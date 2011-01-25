Виробники: «Укрспирт» підвищує ціни на спирт для проведення модернізації спиртозаводів

Державний концерн «Укрспирт», який об`єднує спиртні заводи, підвищує ціни на спирт для проведення модернізації спиртних заводів.

Про це повідомили сьогодні на прес-конференції в УНІАН представники лікеро-горілчаних компаній.

За словами голови наглядової ради холдингу Global Spirits (ТМ «Хортиця») Євгена ЧЕРНЯКА, рішенням Верховної Ради України спиртні заводи внесено до переліку підприємств, що не підлягають приватизації. «Держконцерн внесено до списку підприємств, приватизація яких заборонена, і у нас фактично немає іншого варіанту, як підтримувати власними коштами модернізацію держконцерну», – сказав він.

Прес-служба ЛГЗ «Хортиця» повідомила, що на 1 січня 2011 року ціна на спирт класу «люкс» в Україні становила приблизно 115 грн. за декалітр, а протягом півроку має бути підвищена до 120 грн. за декалітр. «Можливе підвищення цін (на спирт – УНІАН), яке буде пов`язане із зростанням цін на сировину, енергоносії, як і ті суми, які будуть закладені у собівартість спирту і підуть саме на модернізацію і реконструкцію заводів, – це все дозволить в найближчі два-три роки концерну «Укрспирт» докорінним чином реконструюватися і перебудуватися», – відзначив почесний президент ГК «Олімп» Павло КЛИМЕЦЬ.

За словами П.КЛИМЦЯ, він "готовий повірити новому керівництву концерну" Укрспирт" і взяти участь в експерименті« держава - ефективний власник у окремо взятій галузі», сподіваюся все вийде" (недавно ВР заборонила приватизацію "Укрспирту" - УНІАН). Водночас, він додав, що був і залишається "послідовним прихильником" приватизації, взагалі як способу ефективного управління власністю.

Прес-служба ЛГЗ «Хортиця» повідомила, що між «Укрспиртом» і виробниками буде підписано угоду про те, що кошти, отримані від підвищення цін на спирт, буде спрямовано на модернізацію підприємств спиртної галузі. «Це буде документ, який формалізує взаємовідносини «Укрспирту» і виробників, певний меморандум про співпрацю», – повідомила прес-служба компанії.

Є.ЧЕРНЯК запевнив, що вся лікеро-горілчана галузь готова підписати згаданий меморандум. При цьому він висловив сподівання, що меморандум буде підписано до 15 лютого 2011 року.

Є.ЧЕРНЯК відзначив, що компанії наполягатимуть на модернізації саме тих заводів, які сьогодні є ліквідними. За його розрахунками, у результаті підвищення цін на спирт горілка подорожчає в середньому на 50 копійок за пляшку, проте компанії не мають наміру підвищувати ціну на готовий продукт. «У всіх виробників є маржинальний прибуток, і ми намагатимемося зробити все для того, щоб продукт на полицях не подорожчав, тобто компенсувати підвищення ціни на сировину з власного прибутку», – запевнив Є.ЧЕРНЯК.

«Абсолютно реально протягом року поставити додаткове обладнання на вже існуючі заводи і забезпечити якість спирту на 5 років наперед. Цієї різниці у ціні спирту вистачає, щоб протягом року-півтора модернізувати заводи», – підкреслив Є.ЧЕРНЯК.

Він також відзначив, що після проведення модернізації ціна на спирт не знижуватиметься, але компанії сподіваються, що «Укрспирт» спрямує отримані кошти на будівництво нових спиртозаводів, «невеликих, для диверсифікації, але не в полі, а поряд з лікеро-горілчаними заводами». «Ми плануємо це ініціювати, це ж тривала програма», – відзначив Є.ЧЕРНЯК.