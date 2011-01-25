Україна і Білорусь розроблятимуть загальний баланс з дефіцитних продуктів харчування

Україна і Білорусь домовилися про розробку загального балансу з дефіцитних видів продуктів харчування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Повідомляється, що 24 січня 2011 року міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК провів переговори з міністром сільського господарства і продовольства Республіки Білорусь Михайлом РУСИМ. На переговорах сторони домовилися про розробку загального балансу з дефіцитних видів продуктів харчування. Крім того, міністри обговорили створення спільних підприємств з вирощуванню насіння кукурудзи і насіння люцерни, продовження співпраці в організації українсько-білоруських ярмарків сільськогосподарської продукції у великих містах обох країн.