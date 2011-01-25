ПБК «Славутич» і «Львівська пивоварня» об'єднали активи

ВАТ «ПБК «Славутич» і ВАТ «Львівська пивоварня» завершили процес об`єднання активів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Повідомляється, що 17 січня 2011 року з реєстрацією нового статуту ПАТ ПБК «Славутич» завершився процес приведення діяльності товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та консолідації активів групи Carlsberg в Україні.

Об`єднане підприємство також змінило назву з ВАТ на ПАТ. Таким чином, консолідовані активи групи Carlsberg в Україні тепер управляються ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Славутич».

Фінальним етапом процесу переходу на єдину акцію повинна стати реєстрація випуску акцій ПАТ ПБК «Славутич» у розмірі об`єднаних підприємств.

У процесі переходу на єдину акцію двох юридичних осіб були враховані і задоволені вимоги дебіторів і кредиторів «Львівської пивоварні», проведено аудит звітності незалежними аудиторами. ВАТ «Львівська пивоварня» виключена з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 29 грудня 2010 року.

Нагадаємо, 25 червня 2010 року в Запоріжжі і 29 червня 2010 року у Львові відбулися збори акціонерів ВАТ «ПБК« Славутич» і ВАТ «Львівська пивоварня», відповідно. Головним питанням порядку денного заходів стало затвердження рішення про перехід ВАТ «Львівська пивоварня» та ВАТ «ПБК «Славутич» на єдину акцію.

Довідка УНІАН. Власником компанії «Славутич» є Carlsberg Group. Carlsberg - найбільша в Північній і Східній Європі і четверта в світі пивоварна група.