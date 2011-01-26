Кабмін доручив розробити національні проекти “Зерно України” та “Сучасне тваринництво”
Кабінет міністрів України доручив розробити національні проекти “Зерно України” та “Сучасне тваринництво”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив, відкриваючи засідання уряду, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.
Він наголосив, що це пов’язано зі зростанням у світі проблеми дефіциту продуктів харчування. “Україна як країна з найбільш багатими черноземами має значний потенціал для вирішення цієї проблеми. Ми розраховуємо вже найближчим часом у повному обсязі забезпечити внутрішні потреби у продуктах харчування, а в перспективі відігравати важливу роль на міжнародному ринку продовольства”, - сказав М.АЗАРОВ.
За його словами, ці проекти спрямовані на модернізацію агропромислового сектора, збільшення експортного потенціалу і підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської галузі.