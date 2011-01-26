Білорусь припинила антидемпінгове розслідування щодо імпорту українського пива

Антидемпінгове розслідування щодо імпорту українського пива на територію Білорусі офіційно припинене.

Про це йдеться в листі Міністерства закордонних справ Республіки Білорусь українським пивоварним підприємствам, повідомили УНІАН у прес-службі компанії «Оболонь».

Зокрема, повідомляють, що наказом Міністерства закордонних справ Республіки Білорусь №1 від 18.01.2011 р. припинено розслідування, що проводилося з метою введення антидемпінгових заходів щодо українського пива. Також вказується причина припинення розслідування: Білоруський державний концерн харчової промисловості «Білдержхарчопром» відкликав свою заяву про застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту пива з України.

Міністерство закордонних справ Республіки Білорусь розпочало розслідування в квітні 2010 року після заяви концерну «Білдержхарчопром», яку підтримали місцеві виробники пива.