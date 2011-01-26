Експерти: Імпорт овочів і фруктів в Україну за 5 років зріс у 4 рази

Загальна сума імпорту овочів і фруктів в Україну в 2010 році, порівняно з 2005 роком, зросла в 4,2 разу, перевищивши 860 млн. дол. США. При цьому, у фізичному виразі імпорт продукції плодоовочівництва зріс на 77%. Як повідомляють в Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», особливої уваги заслуговує зростання імпорту тих продуктів, які традиційно виробляються в Україні. За даними експерта УКАБ Романа СЛАСТЬОНА, імпорт картоплі, капусти, цибулі, моркви, помідорів і огірків зріс в 18,5 разу за останні 5 років, досягнувши у 2010 році 190 тис. тонн, а закордонних яблук, груш, вишень, черешень і абрикосів торік було ввезено більш як 210 тис. тонн, що майже у п`ять разів перевищує показники 2005 року.

Таке зростання говорить про неспроможність України на даному етапі повністю забезпечувати себе власною продукцією плодоовочівництва. «Очевидно, що український ринок фруктів і овочів відчуває певний дефіцит навіть традиційних для нас видів продукції - про це свідчить зростання їх імпорту, а також зростання внутрішніх цін», - коментує Р.СЛАСТЬОН.

Нагадаємо, що, за даними Держкомстату, споживацькі ціни на овочі у грудні 2010 року, порівняно з показниками на кінець 2009 року, зросли на 20,9%, поступившись за темпами зростання лише сирам. Зокрема, значно подорожчали картопля і капуста.

За словами експерта, основними виробниками плодів і овочів в Україні є приватні селянські господарства, тому «урбанізація і старіння села останнім часом навряд чи сприяли зростанню цього трудомісткого сектора». Відповідно, комерційне плодоовочівництво у сільгосппідприємствах має набувати все більшої популярності, адже цьому сприяє нинішня ринкова кон`юнктура і прогнозоване зростання добробуту населення.