У Криму штормове попередження продовжено до 28 січня
12:30, 26 січня 2011Агро
0
У Криму штормове попередження продовжено до 28 січня.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, 26 січня у південних і східних районах Криму очікується сильний сніг. Крім того, до 28 січня на півострові збережеться ожеледь.
По дорогах і гірських перевалах Криму проїзд забезпечений, чергують 37 осіб і 24 одиниці спецтехніки.
Як повідомляв УНІАН, штормове попередження у зв`язку з ускладненням погодних умов оголошено в Криму 23 січня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter