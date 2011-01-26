У Криму штормове попередження продовжено до 28 січня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, 26 січня у південних і східних районах Криму очікується сильний сніг. Крім того, до 28 січня на півострові збережеться ожеледь.

По дорогах і гірських перевалах Криму проїзд забезпечений, чергують 37 осіб і 24 одиниці спецтехніки.

Як повідомляв УНІАН, штормове попередження у зв`язку з ускладненням погодних умов оголошено в Криму 23 січня.