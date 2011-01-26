Уряд розглядає можливість збільшення квот на експорт зернових в обсязі 2,5-2,7 млн. тонн – Присяжнюк

Уряд України розглядає можливість збільшення квот на експорт зернових в обсязі 2,5-2,7 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Ми розглядаємо можливість збільшити квоти, і ми пропонуватимемо разом із Міністерством економіки мільйон тонн пшениці і 1,7-1,5 млн. тонн кукурудзи», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Водночас він зазначив, що на сьогодні питання про скасування квот не розглядається, оскільки ускладнюється ситуація на світовому ринку зерна. «Враховуючи ситуацію в Австралії, Аргентині і Бразилії, я думаю, що зараз з`явиться тенденція, що багато країн, включаючи і Євросоюз, будуть моніторити експорт зернових, оскільки реально із зерновими велика проблема», – сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, раніше М.ПРИСЯЖНЮК заявляв, що у Міністерстві аграрної політики і продовольства України розраховують у лютому скасувати квоти на експорт зернових.

Водночас М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що міністерство ухвалило рішення збільшити експорт кукурудзи.

Довідка УНІАН. Постанова Кабінету міністрів України «Про встановлення обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 року», була ухвалена 4 жовтня 2010 року під №938.

Документом були встановлені квоти на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслін), полби в обсязі 0,5 млн. тонн, кукурудзи – 2 млн. тонн, ячменю – 0,2 млн. тонн і жита – 1 тис. тонн. Крім того, квоти на експорт гречки встановлені в обсязі 1 тис. тонн.

Квоти були введені на строк до 31 грудня 2010 року.

8 грудня 2010 р. Кабінет міністрів України продовжив режим квотування експорту зерна на один квартал, з 30 грудня 2010 р. по 31 березня 2011 р., і збільшив розмір квот на 1,5 млн. тонн - до 4,2 млн. тонн. Зокрема, розмір квоти на експорт пшениці збільшений на 500 тис. тонн – до 1 млн. тонн, кукурудзи – на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

22 грудня 2010 р. М.ПРИСЯЖНЮК заявив, що уряд на початку 2011 року розгляне можливість скорочення термінів квотування експорту зерна.