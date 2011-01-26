Аграрний фонд планує законтрактувати 800-850 тис. тонн пшениці

Аграрний фонд України планує законтрактувати 800-850 тис. тонн пшениці і 100 тис. тонн озимого жита за форвардними контрактами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор Аграрного фонду Олександр МАРЕНЕЦЬ сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Ми плануємо законтрактувати за форвардними закупівлями близько 800-850 тис. тонн пшениці і близько 100 тис. тонн озимого жита», – повідомив він.

Крім того, Аграрний фонд має намір законтрактувати за форвардом близько 150-200 тис. тонн цукру з цукрового буряку. «Я вважаю, що контрактування цукру за форвардом дасть можливість або збільшити площі під посів цукрового буряку, або хоча б зберегти на рівні минулого року», – відзначив гендиректор фонду.

Також за форвардом закуповуватиметься гречка, вершкове масло і сухе молоко.

«Я думаю, що найближчим часом постанова уряду про обсяги закупівлі буде ухвалена», – сказал О.МАРЕНЕЦЬ.