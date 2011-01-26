Державна продовольчо-зернова корпорація планує законтрактувати 2 млн. т зерна

Державне підприємство «Державна продовольчо-зернова корпорація» планує законтрактувати близько 2 млн. тонн зерна за форвардними контрактами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор корпорації Олександр ЛАВРИНЧУК сьогодні на прес-конференції в Києві.

«У зв`язку з тим, що це не є нашою специфікою – форвардні закупівлі зерна, але разом із тим, ми плануємо до 2 млн. тонн зерна тим або іншим способом зв`язати за форвардними закупівлями», – сказав О.ЛАВРИНЧУК.

Як повідомляв УНІАН, уряд України створив Державну продовольчо-зернову корпорацію України в серпні 2010 року.

Згідно з документом, ліквідовуються 36 дочірніх підприємств ДАК «Хліб України».

Кабмін доручив створити державне підприємство «Державна продовольчо-зернова корпорація України» й віднести його до сфери управління Міністерства аграрної політики. Статутний капітал підприємства формується шляхом передачі до нього цілісних майнових комплексів ліквідовуваних дочірніх підприємств компанії «Хліб України» з подальшим створенням на їх базі відособлених підрозділів підприємства.

Державному оператору передається 36 елеваторів, комбінатів хлібопродуктів і хлібних баз, зокрема Одеський та Миколаївський портові елеватори.