Державна продовольчо-зернова корпорація планує залучити кредит

Державне підприємство «Державна продовольчо-зернова корпорація» планує залучити кредити в сумі до 1 млрд. грн. на закупівлю зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор корпорації Олександр ЛАВРИНЧУК сьогодні на прес-конференції в Києві.

Він повідомив, що корпорація звернулася до ряду комерційних банків, «але найплідніше переговори просуваються, і я думаю, що найближчим часом будуть завершені підписанням кредитного договору – це «Укрексімбанк» і «Ощадбанк».

«Загалом розраховуємо (залучити – УНІАН) до 1 млрд. грн.», – повідомив О.ЛАВРИНЧУК.

За його словами, корпорація має намір залучити кредит «Укрексімбанку» в розмірі 500 млн. грн. «В «Ощадбанку» просимо стільки ж», – додав він. Відсотки й терміни, на які будуть залучені кошти, О.ЛАВРИНЧУК не назвав, додавши лише, що «це не довгострокові кредити».

Гендиректор компанії також додав, що ці кошти підуть виключно на закупівлю зерна, як на експорт, так і для переробки.

Заставою для отримання кредиту виступатиме зерно Аграрного фонду. «Механізм застави визначено рішенням уряду, для нас зерно Аграрного фонду може бути предметом застави», – пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, уряд України створив Державну продовольчо-зернову корпорацію України в серпні 2010 року.

Згідно з документом, ліквідовуються 36 дочірніх підприємств ДАК «Хліб України».

Кабмін доручив створити державне підприємство «Державна продовольчо-зернова корпорація України» й віднести його до сфери управління Міністерства аграрної політики. Статутний капітал підприємства формується шляхом передачі до нього цілісних майнових комплексів ліквідовуваних дочірніх підприємств компанії «Хліб України» з подальшим створенням на їх базі відособлених підрозділів підприємства.

Державному оператору передається 36 елеваторів, комбінатів хлібопродуктів і хлібних баз, зокрема Одеський та Миколаївський портові елеватори.