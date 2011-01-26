У Хмельницькій області ситуація з розрахунком за молоко складна - ОДА

У Хмельницькій області цінова ситуація з розрахунком за молоко, яке здає населення молокопереробним підприємствам, складна.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Головного управління агропромислового розвитку ОДА Олег СТРІЛЕЦЬКИЙ.

"Наприклад, якщо у Чемеровецькому районі заготівельник сплачує селянинові 2,30 грн./л, у Деражнянському - 2,10-2,40 грн./л, то в інших районах ціна доходить до 1,90 грн./л. Як це може бути, якщо зараз зимовий період, кількість надоїв зменшується?"- запитує чиновник.

За його словами, трапляються випадки, коли в одну кінці села ціна на молоко одна, а в іншому кінці - зовсім інша.

"Зараз плануємо відпрацювати це питання спільно з директорами молокопереробних заводів і відповідними інспекціями. Адже кожен день отримуємо від населення по 10-15 скарг, що стосуються цінової політики", - зазначив О.СТРІЛЕЦЬКИЙ.

Довідка УНІАН. На території Хмельницької області діють 10 великих суб`єктів господарювання, які здійснюють заготівлю молока від населення.