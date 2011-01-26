Державна продовольчо-зернова корпорація планує збільшити земельний банк в 10 разів

Державне підприємство «Державна продовольчо-зернова корпорація» планує до кінця 2011 року збільшити земельний банк в 10 разів – до 100 тис. га.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві генеральний директор корпорації Олександр ЛАВРИНЧУК.

«Земельний банк, який на сьогодні знаходиться в обробці «Державної продовольчо-зернової корпорації», становить близько 10 тис. га землі, до кінця року ми збільшимо на порядок, тобто до 100 тис. га», - сказав він.

О. ЛАВРИНЧУК зазначив, що земельний банк буде збільшений за рахунок приєднання до корпорації земель державного запасу, а також переукладання договорів і приєднання паїв підприємств, які мають кредиторську заборгованість.

Нагадаємо, уряд України створив Державну продовольчо-зернову корпорацію України в серпні 2010 року. При цьому ліквідовуються 36 дочірніх підприємств ДАК «Хліб України».

Статутний капітал підприємства формується шляхом передачі в нього цілісних майнових комплексів ліквідовуваних дочірніх підприємств компанії «Хліб України» з подальшим створенням на їх базі відособлених підрозділів підприємства.

Державному оператору передається 36 елеваторів, комбінатів хлібопродуктів і хлібних баз, зокрема Одеський і Миколаївський портові елеватори.