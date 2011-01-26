Аграрії Хмельницької області забезпечені міндобривами на 36%

У Хмельницькій області на 25 січня ц.р. на сільськогосподарських підприємствах було в наявності 11,4 тис. т мінеральних добрив для проведення весняно-польових робіт, що становить 36% від потреби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку ОДА Володимир КАЛЬНІИЧЕНКО під час селекторної наради.

Він зазначив, що критична ситуація із забезпеченням міндобривами в шести районах: Ізяславському (12% від потреби), Летичівському (15%), Кам`янець-Подільському (16%), Старосинявському (18%), Чемеровецькому (23%), Полонському (24 %).

"Основна маса міндобрив сконцентрована у великих господарствах. При цьому відпускна ціна з заводу однієї тонни мінеральних добрив становить більше 3 тис. грн. І вона надалі буде підвищуватися", - сказав В. КАЛЬНИЧЕНКО.

Довідка УНІАН. Для проведення весняно-польових робіт у Хмельницькій області потреба в мінеральних добривах становить 31,2 тис. тонн.