"Кременчукм’ясо" збільшило виробництво ковбас на 22,5%

ВАТ "Кременчукм’ясо" (Кременчук, Полтавська обл.) в 2010 році збільшило, в порівнянні з 2009 роком, об`єм виробництва ковбасних виробів на 22,5%, або на 2,25 тис. тонн, - до 12,3 тис. тонн.

Об`єми виробництва в зіставних цінах в 2010 р. також зросли на 22,5% - до 448,75 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Кременчукм’ясо" (Кременчук, Полтавська обл.) виготовляє 220 найменувань різних ковбасних виробів, копченини і близько 100 видів м`ясних напівфабрикатів під торговою маркою "Фарро", продає продукцію на внутрішньому ринку в усіх регіонах України.

У 2009 році, в порівнянні з 2008 роком, підприємство скоротило виробництво ковбасних виробів на 10,9%, або на 1,229 тис. т, - до 10,043 тис. т.