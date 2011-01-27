Україна в 2010 році збільшила виробництво м'яса птиці на 9%
12:00, 27 січня 2011Агро
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Україна за підсумками 2010 року збільшила виробництво м`яса птиці на 9%.
Про це в телефонній розмові повідомив кореспондентові УНІАН голова ради директорів Асоціації «Союз птахівників України» Олександр БАКУМЕНКО.
«Ми додали 9% до рівня минулого року. Вироблено в живій вазі 1,25 млн. тонн, а в м`ясі – близько 965 тис. тонн», - повідомив О.БАКУМЕНКО.
За його даними, на сьогодні на одну людину в Україні припадає близько 24 кг курятини.
За інформацією асоціації, в 2010 році імпорт м`яса птиці склав 150 тис. тонн. Дані щодо експорту м`яса птиці з України асоціація опублікує пізніше.
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