Україна в 2010 році збільшила виробництво м'яса птиці на 9%

Україна за підсумками 2010 року збільшила виробництво м`яса птиці на 9%.

Про це в телефонній розмові повідомив кореспондентові УНІАН голова ради директорів Асоціації «Союз птахівників України» Олександр БАКУМЕНКО.

«Ми додали 9% до рівня минулого року. Вироблено в живій вазі 1,25 млн. тонн, а в м`ясі – близько 965 тис. тонн», - повідомив О.БАКУМЕНКО.

За його даними, на сьогодні на одну людину в Україні припадає близько 24 кг курятини.

За інформацією асоціації, в 2010 році імпорт м`яса птиці склав 150 тис. тонн. Дані щодо експорту м`яса птиці з України асоціація опублікує пізніше.