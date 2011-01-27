Нормативна грошова оцінка землі проведена у 85% населених пунктів України

Із загальної кількості населених пунктів в Україні (29 805 площею 7437,3 тис. га) нормативна грошова оцінка землі проведена в 25,46 тис. населених пунктах на площі 6,7 млн. га, що становить 85,4% від їх кількості та 90,3% від їх загальної площі.

Про це повідомляється на сайті Державного агентства земельних ресурсів України.

Згідно з повідомленням, у 2010 році нормативна грошова оцінка земель проведена в 915 населених пунктах, що становить 3,1% від їх загальної кількості.

За даними відомства, повністю завершена робота за нормативною грошовою оцінкою земель в Києві, Севастополі і населених пунктах Донецької, Запорізької, Київської, Одеської, Рівненської і Сумської областей. Практично завершуються роботи у Волинській (99,6% від кількості населених пунктів), Дніпропетровській (97,9%), Івано-Франківській (98,6%), Полтавській (94,8%) і Тернопільській (98,9%) областях.

Найбільш повільними темпами роботи проводяться в населених пунктах Криму (24,2%), Миколаївської (61,3%) і Чернігівської (64,2%) областей.

Нормативна грошова оцінка земель несільскогосподарського призначення за межами населених пунктів в Україні проведена на площі 487,35 тис. га, що становить 4,47% від їх загальної площі. У 2010 році ці роботи проведені на площі 70,41 тис. га, що становить 0,6% від їх загальної площі.