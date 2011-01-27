Спілка птахівників України прогнозує підвищення відпускних цін на курятину до 16 грн./кг

«Спілка птахівників України» прогнозує підвищення відпускних цін на курятину в першому кварталі ц.р. на 7-14% - до 16 грн. за кг

Про це в телефонній розмові повідомив кореспонденту УНІАН голова ради директорів Асоціації «Спілка птахівників України» Олександр БАКУМЕНКО.

«Якщо відпускна ціна й підвищиться, то зовсім трохи, хоча б до 16 грн. за кг упродовж першого кварталу цього року», - повідомив О.БАКУМЕНКО. «Ціна має бути хоча б 16 грн. за кг, щоб у фабрики було 5-7% рентабельності», - пояснив він.

За даними асоціації, в січні ц.р. відпускна ціна на м`ясо птиці тричі знижувалася і на сьогодні становить 14-15 грн. за кг, що нижче за собівартість. «У нас підвищилися всі складові собівартості – корма, газ, паливо... Якщо далі підприємства працюватимуть у збиток, скорочуватимуться обсяги виробництва», - зазначив О.БАКУМЕНКО. На його думку, зниження відпускних цін на м`ясо птиці викликане низькою купівельною спроможністю населення.