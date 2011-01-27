Мінагропрод прогнозує експорт зерна в 2010-2011 МР на рівні не менше 13 млн. т

Міністерство аграрної політики і продовольства України чекає, що експорт зерна з України в 2010-2011 маркетинговому році становитиме не менш як 13 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК сьогодні на прес-конференції.

«Україна на зовнішній ринок упродовж маркетингового року дасть той обсяг зерна, який від неї чекали за розрахунками світових організацій і за розрахунками нашої статистики. Це буде не менш як 13 млн. тонн», - сказав він.

При цьому президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир КЛИМЕНКО повідомив, що з початку поточного маркетингового року Україна поставила на зовнішні ринки близько 7 млн. тонн зерна, зокрема з початку року – 0,3 млн. тонн. Він відзначив, що низькі темпи експорту зерна в 2011 році зв`язані із затримкою у видачі експортних ліцензій на додатковий обсяг квот, виділених з 1 січня по 31 березня.

«Темпи експорту з початку року дуже низькі, оскільки не було ліцензій. З січня темпи експорту мізерні – близько 300 тис. тонн», - пояснив він.