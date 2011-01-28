У суботу в Україні утримається морозна погода, без опадів

У суботу, 29 січня, в Україні утримається хмарна погода з проясненнями, без опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Протягом доби на дорогах буде ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі коливатиметься від 10° до 15° морозу, вдень 3-8° морозу; у східних, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях вночі 13-18° морозу, на Луганщині місцями 20-25°, вдень 6-11° морозу; в Криму вночі 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла (на Південному узбережжі вночі 0-2° тепла, вдень 2-4°).

У Києві та області буде хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман. Вітер протягом доби переважатиме північно-західний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 3-8° морозу. По м. Києву температура вночі 10-12°, вдень 3-5° морозу.