Дніпропетровська область збільшить посіви гречки в 2,5 рази
14:36, 28 січня 2011Агро
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Дніпропетровська область у 2011 р. збільшить щодо 2010 р. посіви гречки в 4,5 рази – до 12 тис. га.
Про це сьогодні під час науково-практичної конференції «Виробництво зерна: резерви і перспективи» заявив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр ВИЛКУЛ.
За його словами, цього року регіон має намір зібрати 13 тис. тонн гречки і повністю забезпечити потреби в крупі за рахунок власного виробництва.
За даними обласного управління агропромислового розвитку, в 2010 р. площа під посівами вказаної зернової культури склала 2,6 тис. га.
Зібрано 1,7 тис. тонн гречки при річному споживанні в регіоні 7 тис. тонн.
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