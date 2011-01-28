Дніпропетровська область збільшить посіви гречки в 2,5 рази

Дніпропетровська область у 2011 р. збільшить щодо 2010 р. посіви гречки в 4,5 рази – до 12 тис. га.

Про це сьогодні під час науково-практичної конференції «Виробництво зерна: резерви і перспективи» заявив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр ВИЛКУЛ.

За його словами, цього року регіон має намір зібрати 13 тис. тонн гречки і повністю забезпечити потреби в крупі за рахунок власного виробництва.

За даними обласного управління агропромислового розвитку, в 2010 р. площа під посівами вказаної зернової культури склала 2,6 тис. га.

Зібрано 1,7 тис. тонн гречки при річному споживанні в регіоні 7 тис. тонн.