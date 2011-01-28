У Житомирській обл. на відродження цукрової галузі виділять 3,9 млн. грн.

У Житомирській області цього року на відродження цукрової галузі виділять 3,9 млн. грн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на голову Житомирської ОДА Сергія РИЖУКА.

С.РИЖУК відзначив, що засоби з обласного бюджету виділять в рамках виконання обласної Програми розвитку агропромислового комплексу на 2011-2015 роки .

За його словами, допомога аграріям надаватиметься шляхом авансування засобів для придбання насіння, міндобрив, засобів захисту. Також планується задіяти договірні умови аграріїв з цукровими заводами в розрахунку 100 грн. за одну тонну зданого заводу сировини.

"Галузь цукровиробництва сьогодні простоює не тільки в Житомирській області, але й на державному рівні. Посівні площі у нас зменшені в останні п`ять років майже втричі (до 2005 року - УНІАН)", - підкреслив голова облдержадміністрації.

Він також сказав, що незначне збільшення площ під посіви цукрового буряка відбулося тільки в 2010 році, коли всіма категоріями господарств області цукровий буряк був посіяний на площі 13,4 тис. га. На переробні підприємства з урожаю 2010 року було вивезено 301,7 тис. тонн цукрової сировини або 99%.