Присяжнюк: На форвардні закупівлі сільгосппродукції, зокрема гречки, виділено 5 млрд. грн.

На форвардні закупівлі різних видів сільськогосподарської продукції, зокрема гречки, уряд виділив 5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК сьогодні на прес-конференції у Вінниці.

«На сьогодні уряд виділив 5 млрд. грн. коштів для форвардних закупівель. Вже з лютого ми форвардно купуватимемо ряд сільгосппродукції, зокрема і гречку, а також пшеницю, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, вершкове масло, сухе молоко і цукор», – повідомив міністр.

Коментуючи підвищення вартості гречки, М.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що в Держрезерв у попередні роки гречка не купувалася. «Посіви гречки щороку зменшувалися, і минулого року було посіяно гречки такий обсяг, якого країна потребує. Але, враховуючи неврожай у РФ і зменшення обсягів виробництва, попит на гречку зріс як усередині країни, так і за її межами», – пояснив міністр аграрної політики.

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, в ситуації з гречкою присутня спекуляція – політична та інформаційна. «Гречка стала політичним продуктом, незважаючи на те, що в середньому українці споживають 2 кг гречки за рік, на відміну від того ж цукру, – в десятки разів менше, але завжди виникає якась спекуляція – політична та інформаційна», – сказав він.

Також міністр зазначив, що, окрім слов`янських народів, практично ніхто не споживає гречку, її вирощує ще Китай для технічних потреб. «Враховуючи те, що гречку, окрім слов`янських народів, практично ніхто не споживає, її ще вирощує Китай для технічних потреб, виходить, що нам імпортувати гречку нізвідки, оскільки її в світі ніде ніхто не вирощує», – сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

При цьому він зазначив, що сьогодні міністерство визначає прогнозні, рекомендовані плани посіву тієї чи іншої культури для всіх регіонів. «В аграрному секторі виробництво сільськогосподарської продукції в усіх країнах регулюється, і сьогодні ми доводимо прогнозовані, рекомендовані плани посіву тієї чи іншої культури для всіх регіонів. Я думаю, що таких неприємних моментів, які виникли цього року, їх не буде», – сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Довідка УНІАН. В останні роки виробництво гречки в Україні постійно скорочувалося: виробництво гречки врожаю 2009 року склало 188,6 тис. тонн; урожаю 2008 року – 241 тис. тонн; урожаю 2007 року – 217,4 тис. тонн.

На 27 січня 2011 р. в торгових мережах Києва вартість кілограма фасованої гречки коливалася від 18 грн. (зазвичай, продукція "власних торгових марок") до 23-26 грн. у виробників гречаної крупи.

На 20 січня вартість 1 кг фасованої гречки коливалася від 18 до 20 грн., 1 кг розвісної – 15,50-16 грн.

У грудні 2010 року 1 кг фасованої гречки коштувало близько 13 грн., розвісної – 10-11 грн.