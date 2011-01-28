Уряд має намір імпортувати 20 тис. тонн гречки з Китаю

Уряд має намір ввезти в Україну 20 тис. тонн гречки з Китаю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив директор департаменту розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної політики і продовольства України Анатолій РОЗГОН.

«Йдуть переговори, й найближчим часом наша делегація поїде до Китаю, де є домовленість про завезення 20 тис. тонн гречки в Україну», - сказав він.

А.РОЗГОН зазначив, що ціна гречки поки що є предметом переговорів, проте, за попередніми розрахунками, її відпускна ціна не перевищуватиме 10-11 грн. за кілограм. Імпортером виступить державна компанія.

«Поки що є два претенденти - «Хліб Інвестбуд» і «Зерно», створене на базі ДАК «Хліб України». «Це буде відповідь уряду на виклики ринку й тих, хто сьогодні лобіюють і підтримують зростання цін», - сказав А.РОЗГОН.

Він зазначив, що 20 тис. тонн – це двомісячне споживання України, й імпорт цього обсягу не матиме негативного впливу на площі посівів під цією культурою в поточному році, а дозволить стабілізувати ціну на гречку до нового врожаю.

Як повідомляв УНІАН, на форвардні закупівлі різних видів сільськогосподарської продукції, зокрема гречки, уряд виділив 5 млрд. грн. Про це сказав міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРІСЯЖНЮК сьогодні на прес-конференції у Вінниці.

Довідка УНІАН. Останніми роками виробництво гречки в Україні постійно скорочувалося: виробництво гречки урожаю 2009 року становило 188,6 тис. тонн; урожаю 2008 року – 241 тис. тонн; урожаю 2007 року – 217,4 тис. тонн.

На 27 січня 2011 р. у торгових мережах Києва вартість кілограма фасованої гречки коливалася від 18 грн. (як правило, продукція "власних торгових марок") до 23-26 грн. у виробників гречаної крупи.

На 20 січня вартість 1 кг фасованої гречки коливалася від 18 до 20 грн., 1 кг вагової – 15,50-16 грн.

У грудні 2010 року 1 кг фасованої гречки коштував близько 13 грн., вагової – 10-11 грн.