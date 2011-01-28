Ціни на добрива навесні зростуть на 10-15%, а то й більше - експерт

Ціни на добрива навесні зростуть на 10-15%, а то й більше.

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН сказав аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

За його словами, існує велика вірогідність того, що ціни на добрива продовжать зростання весною.

«Зростання може становити 10-15%, а, можливо, й більше залежно від балансу попиту та пропозиції на світовому ринку. Великі темпи зростання повинен демонструвати карбамід», - сказав експерт.

Д.БЄЛОВ також додав, що зростання цін на добрива на початку 2011 відбулося, з одного боку, через підвищення цін на природний газ, а з іншого - за рахунок значного попиту на мінеральні добрива. Водночас, на думку експерта, зростання ціни на газ, скоріше, не матиме суттєвого впливу на виробників добрив, оскільки воно буде переведено на споживачів продукції через підвищення цін.

За словами Д.БЄЛОВА, експортні ціни на аміак за два перші тижні січня зросли на 6%, тоді як ціни на карбамід залишалися незмінними.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Української аграрної конфедерації (УАК), мінеральні добрива всіх видів за рік зросли в ціні на 40%.

В УАК прогнозують, що в короткостроковій перспективі добрива не подешевшають, враховуючи високий рівень світових котирувань і подорожчання сировини. Вже з початку цього року гранична ціна газу для промпідприємств зросла на 4,3% (до 2282 грн./тис. куб. м), а Мінтранс України прийняв на розгляд пропозиції підняти тарифи на вантажоперевезення.

Дещо збити ціни на хімдобрива допоможе зниження світового попиту, але відбудеться це, швидше за все, не раніше квітня 2011 року, вважають аналітики УАК.

За їхніми словами, виходячи з практики минулого року, непоганим рішенням було б підписання угоди між хіміками та аграріями про стабілізацію цін на мінеральні добрива, що дозволило б останнім прогнозувати свою діяльність.