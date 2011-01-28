Зернотрейдер повинен брати участь у вирощуванні зерна - Присяжнюк

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК переконаний, що будь-який зернотрейдер повинен брати участь у вирощуванні зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ПРИСЯЖНЮК сказав на прес-конференції у Вінниці.

«За багато років склалося так, що виробники зернових самі по собі, зернотрейдери - самі по собі. І сегмент зернотрейдерів практично зайнятий на 100% іноземними кампаніями. Ми чітко поставили вимоги - будь-який зернотрейдер повинен брати участь у вирощуванні зерна. Тоді ми розуміємо, що вони мають повноцінне право торгувати зерном», - сказав міністр.

Він зазначив, що уряд не допустить, щоб виробник зерна був за межами процесу продажів. «Ми не допустимо того, щоб зернотрейдер стояв із мішком біля комбайна й за місяць робив свої операції й при цьому зерновиробник був за межами процесу», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Міністр також повідомив, що сьогодні «Агросоюз» працює над тим, щоб виробники зерна могли виходити на зовнішні ринки. «Сьогодні «Агросоюз» працює над тим, щоб консолідувати виробників зерна і щоб виробники зерна могли виходити на зовнішні ринки, зовнішньоекономічні контракти й продавати хоча б на умовах FOB (це на умовах порту). І до певної міри до цього навіть спонукає Податковий кодекс, який передбачає, що ПДВ повертається тільки зерновиробникам, а ніяк не тим, хто перепродує це зерно», - сказав він.

М.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що передбачено два варіанти: «Я думаю, що ці кроки уряду, які передбачено, дозволять два варіанти - або наші сільгоспвиробники зерна продаватимуть на умовах порту, або зернотрейдери підуть на умовах форварда і споту у виробництво зерна», - додав міністр.