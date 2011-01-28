Білорусь звільнила «Конті» від сплати антидемпінгового мита на імпорт карамелі

Рада Міністрів Республіки Білорусь включила кондитерську фабрику «Конті» до списку українських підприємств, які звільняються від сплати антидемпінгового мита на імпорт карамелі до країни.

Як повідомляв УНІАН, антидемпінгові мита на українську карамель (11,76% на карамель без вмісту какао і 23,9% – із додаванням какао) строком на 3 роки Білорусь ввела в серпні 2008 року – до серпня 2011 року.

Потім корпорації «Рошен», ЗАТ «Житомирські ласощі» і ЗАТ «Харківська бісквітна фабрика» домовилися з білоруською стороною про незастосування до їх продукції таких мит за умови встановлення ціни «не нижче за нормальну ціну цього товару».