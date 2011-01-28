АМК проводить перевірки виробників гречки в Київській області

Антимонопольний комітет України на виконання доручення уряду проводить виїзні перевірки виробників гречаної крупи, які знаходяться в Київській області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

Повідомляється, що за підсумками перевірок комітетом, у разі виявлення порушень, будуть вжиті заходи, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.

Також повідомляється, що на сьогодні органами АМК розслідується справа про порушення в діях щодо фасування ТзОВ «Рідний продукт» (м. Дніпропетровськ) у вигляді зловживання монопольним становищем.