Торгові мережі заявляють про відсутність проблем із поставками гречки

Продовольчі торгові мережі NOVUS і «ЕКО-маркет» заявляють про відсутність проблем із поставками гречки і наявність її запасів на складах.

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН повідомили представники цих торгових мереж.

«У постачальників проблем із фасованою гречкою немає. Єдине, що змінилося в нашій роботі: ми стали дуже уважно відстежувати вхідні ціни на цей продукт. І якщо наші постачальники пропонують гречку за ціною вище ринкової, ми вимушені відмовлятися від неї», – сказала категорійний менеджер мережі «ЕКО-маркет» Євгенія ВЛАДИМИРОВА.

У свою чергу, операційний директор мережі продовольчих супермаркетів NOVUS Олексій ПАНАСЕНКО зазначив, що у багатьох виробників і постачальників гречка зникла з асортименту

«Асортимент виробників дійсно обмежений. Але товар є на полиці, ми шукаємо нових постачальників, для того, щоб здешевити товар. Запаси є. Хвилюватися не варто, всіх прогодуємо», – запевнив він.

Представник мережі «ЕКО-маркет» також підтвердила наявність гречаної крупи на складах. «На даний момент на наших складах є достатній запас гречки, в усякому разі з урахуванням нинішнього попиту на цей товар», – сказала вона.

Щодо ситуації з підвищенням останнім часом вартості гречки О.ПАНАСЕНКО пояснив, що роздрібні ціни на гречку безпосередньо залежать від цін постачальника і виробника. «Ціни на соціальні групи товарів у роздрібній торгівлі обмежені. Є державні націнки, зокрема на гречку – це 10%. Ми не можемо поставити націнку більше. Тому ціна на полиці магазина – це реакція магазина на ціну постачальника», – сказав він.

О.ПАНАСЕНКО також зазначив, що виробники підняли відпускні ціни на гречку до 18-19 грн. за кілограм.

Із приводу подальшого можливого підвищення цін на гречану крупу Є.ВЛАДИМИРОВА зазначила: «На жаль, підвищення цін на продукти не залежить від роздрібної мережі. Якщо постачальники вирішать підвищити закупівельні ціни – іншого виходу, окрім підвищення цін, у нас не буде».

У супермаркетах мережі NOVUS вартість фасованої гречки становить близько 20 грн. за кілограм. У магазинах «ЕКО-маркет» ціна гречки коливається в межах 21-23 грн. за кілограм.

Як повідомляв УНІАН, Українська аграрна конфедерація (УАК) заявила про те, що спроби контролюючих державних органів не допустити подорожчання гречки призводять до того, що виробники гречаної крупи вимушені торгувати напівлегально або взагалі припиняти її реалізацію.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України постановою № 1102 від 29 листопада 2010 року вніс зміни до переліку об`єктів державного цінового регулювання з визначенням періодів такого регулювання в 2010-2011 рр.

Згідно з документом, із 1 січня по 30 червня 2011 року гречку внесено до переліку об`єктів державного цінового регулювання.