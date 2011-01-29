Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає оптимальною роздрібну ціну на гречку - 12-14 грн. за кг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 28 січня в ефірі програми «Велика політика» на каналі «Інтер».

«Ми проаналізували всі етапи формування роздрібної ціни на гречку. Її оптимальна ціна, з тим щоб забезпечити норми рентабельності для тих, хто сіє, обробляє і продає - приблизно 12-14 грн. Чому вона коштує 18 грн? Причина? Перш за все - ажіотажний попит і відсутність у держави можливостей здійснити резерв ресурсами», - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, він зазначив, що торік «на превеликий жаль» був скорочений обсяг посівних площ під гречку, і врожай її у зв`язку з посухою був недостатнім.

Разом з тим, прем`єр повідомив, що найближчим часом планується закупити на зовнішньому ринку 20 тис. тонн гречки, що призведе до зниження її ціни.

«Безумовно, ціни знизяться, тому що вони абсолютно необ`єктивні», - заявив М.АЗАРОВ.

Також, за його словами, конкуренції між виробниками гречки на внутрішньому ринку практично немає. «Про яку конкуренцію при продажу гречаної крупи можна говорити, якщо все виробництво зосереджено на 5-ти підприємствах, які практично монополізували цей ринок?», - заявив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, уряд має намір ввезти в Україну 20 тис. тонн гречки з Китаю.

В кінці 2010 року уряд ухвалив рішення про внесення з 1 січня по 30 червня 2011 року гречки у перелік об`єктів державного цінового регулювання.