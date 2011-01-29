Зростання цін на пальне не є визначальним чинником подорожчання продуктів - Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що зростання цін на паливо не є визначальним чинником зростання цін на продовольство.

Про це він повідомив в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

«Ціни на продовольство зростають зовсім не тому, що в нас виросли ціни на бензин, а ціни на зерно ростуть у світі», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, з серпня ціни на пшеницю у світі зросли удвічі - зі 180 до 360 доларів за тонну. Крім того, за прогнозами Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН у 2011 році дефіцит зерна становитиме понад 50 млн т.

«Ось чому ростуть ціни. Збільшується у світі споживання, і Китай зростає на 10% у рік (за обсягами ВВП - УНІАН). Зростання ВВП у Китаї призводить до зростання споживання продовольства у Китаї на 10-12%. Отже, створюється дефіцит продуктів харчування », - заявив глава українського уряду.