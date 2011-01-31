На Харківщині СЕС зняла з реалізації 183 т недоброякісних продуктів
Харків. У Харківській області за 2010 рік санепідемстанція зняла з реалізації 183 тонни недоброякісних і небезпечних продуктів харчування.
Про це повідомляє сайт Харківської обласної санітарно-епідеміологічної станції.
В цілому торік СЕС Харківської області провела більше 16 тис. обстежень об’єктів підвищеного епідризику, зареєструвавши порушення вимог у 7347 обстеженнях (45,9% від загальної кількості).
Із 8714 обстежених об’єктів харчової промисловості, громадського харчування, торгівлі порушення санітарних норм виявлені на 5143 (59%) об’єктах.
На порушників санітарного законодавства накладено 7405 штрафів на суму майже 1 млн. грн. 30 матеріалів перевірок передані до органів прокуратури.
За реалізацію недоброякісної продукції застосовано 1468 фінансових санкцій на суму 126,8 тис. грн.