ЄБРР надасть агрохолдингу «Мрія» кредит на 25 млн. дол.

Європейський банк реконструкції й розвитку (ЄБРР) надасть кредит для поповнення оборотного капіталу на суму 25 млн. дол. ТОВ «М-Трейд» – дочірньому підприємству агрохолдингу «Мрія».

Про це йдеться в повідомленні банку, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, в рамках даного проекту забезпечуватиметься фінансування витратних матеріалів для сільськогосподарського виробництва, а також зернових, які зберігаються на сертифікованих складах.

Довідка УНІАН. Європейський банк реконструкції й розвитку (ЄБРР), власником якого є 61 держава і дві міжурядові організації, визначив своєю метою сприяння при переході від економік з центральним плануванням до ринкових економік у країнах регіону від Центральної Європи до Центральної Азії.

Обсяги інвестування ЄБРР в Україну в 2010 році становили 1,3 млрд. дол. (952 млн. євро) в рамках 28 проектів.

ТОВ «Мрія» – велика сільськогосподарська компанія, яка займається вирощуванням сільськогосподарських культур і наданням логістичних послуг в Україні. Компанія веде сільськогосподарську діяльність на 220 тисячах гектарів землі в Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій й Івано-Франківській областях. Акції компанії котируються на Франкфуртській фондовій біржі.