Крим просить МінАПК продовжити постачання борошна за пільговими цінами

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ просить міністра аграрної політики України Миколу ПРИСЯЖНЮКА продовжити програму постачання кримським виробникам хліба борошна з Аграрного фонду країни за пільговими цінами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі кримського уряду.

У 2010 році кримські хлібозаводи отримували з Аграрного фонду борошно за ціною, що була на 20% нижче ринкової вартості. З 1 січня термін дії програми закінчився, постачання були припинені, і, як наслідок, ціни на деякі сорти хліба почали рости. В. ДЖАРТИ зазначає, що відновлення постачань дозволить стабілізувати і навіть знизити ціни.

"У нас поки що не укладений договір про постачання борошна з Аграрним фондом і немає наказу Міністерства аграрної політики України про укладення таких договорів і врегулювання цих питань. Сьогодні я підготував звернення до міністра аграрної політики, щоб цей наказ був виданий, і ми змогли збалансувати вартість борошна, зменшити собівартість хліба, і в підсумку - знизити ціни", - сказав глава уряду Криму.

Для гарантованої стабілізації цін кримські хлібозаводи мають щомісяця отримувати з Аграрного фонду України по 773 тонни пшеничного борошна I і II сорту, а також 101 тонну житнього борошна, уточнили в Радміні Криму.