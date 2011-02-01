Чернігів. У Чернігівській області посилюють заходи щодо профілактики африканської чуми свиней.

Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації облдержадміністрації, чергове засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при ОДА було присвячено саме цьому питанню.

За словами начальника Головного управління ветеринарної медицини області Віктора Кульбаки, хоча епізоотична ситуація з африканською чумою серед свиней в Російській Федерації ускладнилася, на Чернігівщині зараз вона є стабільною і контрольованою.

"Ситуація, що склалася у Росії, створює постійну загрозу для свинарства України. Тому сьогодні всі наші зусилля спрямовані на запобігання занесення збудника африканської чуми свиней в Україні, а також на вчасну і швидку ліквідацію хвороби в разі її виникнення", - сказав він.

В області створені групи оперативного реагування у разі виникнення підозри на африканську чуму свиней. Інспектори ветеринарної медицини районів і міст Чернігівщини взяли на облік всі господарства, які містять свиней. Також на місцях проведені навчання та семінари-наради з представниками зацікавлених служб, керівниками підприємств, що спеціалізуються на вирощуванні свиней.