ВР ухвалила в І читанні зміни до закону про насіння і садивний матеріал

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України ”Про внесення змін до Закону України “Про насіння і садивний матеріал”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 329 із 426 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом пропонується привести положення Закону „Про насіння і садивний матеріал” у відповідність до Закону „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” та адаптації його до вимог Світової організації торгівлі та ЄС.

Проектом передбачено визначення правових, організаційних та фінансових засад функціонування ринку насіння; посилення вимог до вирощування, підготовки, тарування та торгівлі насінням та садивним матеріалом; впорядкування структури та функцій органів державного контролю у сфері насінництва та розсадництва; закріплення прав і обов’язків юридичних і фізичних осіб у сфері обігу насіння та садивного матеріалу; посилення відповідальності державних органів з контролю і нагляду за поширенням насіння та садивного матеріалу.