«Миронівський хлібопродукт» збільшив виробництво соняшникової олії на 39%

ВАТ «Миронівський хлібопродукт» (МХП), одна з найбільших агровиробничих компаній Україну, в 2010 році збільшило виробництво соняшникової олії на 39% проти показника 2009 року - до 195,8 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

«Завдяки тому, що Катеринопільський маслопресовий завод, що входить до складу МХП, протягом усього року працював на повну потужність, у 2010 році було вироблено 195,8 тис. тонн соняшникової олії, що свідчить про виробниче зростання на 39%, в порівнянні з аналогічним показником за 2009 рік, коли було вироблено 140,4 тис. тонн соняшникової олії», - йдеться в повідомленні.

Всю соняшникову олію, вироблену на підприємствах МХП, було продано іноземним покупцям за ціною, що становить в середньому 919 дол. за тонну, що на 27% вище середньої ціни за 2009 рік (721 дол.) і відображає світові цінові тенденції.

Відзначається, що в четвертому кварталі 2010 року 46,2 тис. тонн олії було вироблено й експортовано за середньою ціною 1,173 дол. за тонну (4-й квартал 2009 р. - 770 дол). Зростання обсягів виробництва і ціни привели до збільшення доходів в іноземній валюті від експортних продажів соняшникової олії, в результаті дохід у 2010 році склав 180 млн. дол. (проти 100 млн. дол. в 2009 році).

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» є однією з найбільших агровиробничих компаній.

Основні напрями діяльності групи - птахівництво і суміжні виробництва (виробництво охолодженої курятини, готових заморожених продуктів, соняшникової олії); рослинництво (вирощування кукурудзи, соняшнику, пшениці та ріпаку), інша сільськогосподарська діяльність (виробництво свіжої яловичини преміум-класу, фуа-гра, ковбасних виробів та копченостей, фруктів). В даний час до складу компанії входить більше 20 підприємств.