Нормативну грошову оцінку землі збільшать вдвічі

Державне агентство земельних ресурсів України до кінця поточного року має намір ввести в дію збільшену удвічі нормативну грошову оцінку землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник голови Держземагентства Микола КАЛЮЖНИЙ.

«Процес збільшення нормативної грошової оцінки землі вже почався. Вона буде десь удвічі більше, ніж на сьогодні… До кінця цього року це завдання буде виконано», - сказав він.

М.КАЛЮЖНИЙ зазначив, що агентство уклало договір з Академією аграрних наук, яка розробила нову методику проведення нормативної грошової оцінки земель.

Він додав, що у рамках розробки нової нормативної грошової оцінки земель планується провести дослідження в декількох регіонах України.

За даними Дежземагентства, на сьогодні нормативна грошова оцінка землі сільськогосподарського призначення становить 10-12 тис. грн. за гектар.